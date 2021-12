Covid, Minnucci: “Restrizioni sì, ma per gli ostinati”

“Se nuove restrizioni dovranno esserci, siano anzitutto per chi si ostina a rifiutare senza motivo la vaccinazione. I dati dei ricoveri e delle terapie intensive dimostrano, senza ombra di dubbio, che il Virus trova in quel perimetro il suo habitat preferito. Pertanto, come è avvenuto già in Germania ed in Austria, un eventuale lockdown dovrà, a mio avviso, riguardare in primis quel segmento di popolazione”. Così in una nota Emiliano Minnucci.