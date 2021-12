Pnrr, ecco cosa è, ecco quanto denaro c’è in ballo

E’ la parola dell’anno, o meglio, l’acronimo dell’anno, Pnrr. Sta per piano nazionale di ripresa e resilienza, ed è il documento che il Governo italiano ha predisposto per illustrare alla Commissione europea come il nostro Paese intende investire i fondi che arriveranno nell’ambito del programma “Next generation Eu”.

Il documento, recentemente approvato dalla Commissione, descrive quali progetti l’Italia intende realizzare grazie ai fondi comunitari. Il piano delinea inoltre come tali risorse saranno gestite e presenta anche un calendario di riforme collegate finalizzate, in parte all’attuazione del piano e in parte alla modernizzazione del Paese.

Il piano è stato realizzato seguendo le linee guida emanate dalla commissione europea e si articola su tre assi principali: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. Il piano nazionale di ripresa e resilienza raggruppa i progetti di investimento in sedici componenti, a loro volta raggruppate in sei missioni: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; coesione e inclusione; salute.

Secondo una relazione pubblicata dal centro studi del parlamento, il Governo valuta l’impatto del Pnrr sull’economia del nostro Paese con una crescita dello 0,8%, portando il tasso di crescita potenziale nell’anno finale del piano all’1,4%. L’Italia è la principale beneficiaria di questo nuovo programma di finanziamento comunitario, con 191,5 miliardi di euro di fondi suddivisi tra sovvenzioni (68,9 miliardi) e prestiti (122,6 miliardi). A tali risorse si aggiungono poi circa tredici miliardi di euro di cui il nostro Paese beneficerà nell’ambito del programma “assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa” (React-Eu). Il Governo ha inoltre, con apposito decreto legge, stanziato ulteriori 30,62 miliardi che serviranno a completare i progetti contenuti nel Pnrr.

Ma.Car.