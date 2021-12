Nuova sede per la Protezione Civile di Canale Monterano

Il taglio del nastro della nuova casa della Protezione civile a Canale ha avuto l’approvazione anche da parte del meteo, che per l’occasione ha concesso una pausa dalla pioggia della mattinata. L’11 dicembre, alla presenza di autorità civili e religiose, è stata inaugurata la nuova sede della Protezione civile (località Fontana), in un’area congeniale al ricovero di mezzi, attrezzature e spazi per le esercitazioni.

A tagliare il nastro è stato il sindaco di Canale, Alessandro Bettarelli, con la benedizione del parroco locale don Giacomo Nieto. A presenziare all’evento una platea di pregio istituzionale tra cui il deputato Alessandro Battilocchio, il consigliere regionale Sergio Pirozzi e il sindaco di Manziana Bruno Bruni. Erano presenti inoltre il comandante della stazione locale dei Carabinieri, il consigliere comunale preposto Joao Vitor Cersosimo e il vicesindaco Fabrizio Lavini. La nuova sede è stata intitolata all’appuntato scelto dei Carabinieri Luigi Filoni; coordinatore del numeroso gruppo è Ernesto Giuffrida. Una realtà, quella della Protezione Civile di Canale, molto attiva sul territorio, soprattutto per quanto riguarda la campagna antincendio, che annovera anche collaborazioni con i comuni limitrofi e presente in occasione di calamità nazionali, quali il terremoto de L’Aquila.

Ludovica Di Pietrantonio