Panunzi (Pd): “Regione Lazio attenta alle categorie più fragili”

“Regione Lazio attenta alle categorie più fragili. Messo in campo un fondo taglia tasse, per riconfermare la riduzione della pressione fiscale alle fasce economiche più deboli”. Così il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi, sul bilancio previsionale 2022-2024 e sulla legge di stabilità 2022 approvati in Assemblea. “La pandemia ha colpito duramente, in modo particolare, le fasce sociali più deboli – prosegue il vice presidente della X Commissione -. Per questo motivo, all’interno di un bilancio che prevede investimenti nei trasporti e nella mobilità, nella scuola e nell’università, nella formazione e nel lavoro, nello sviluppo economico e nella ricerca, nella transizione ecologica e nel turismo, nonchè nell’agrcoltura, un ampio capitolo è dedicato alla riconferma della diminuzione della pressione fiscale”.

Al riguardo il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori, poche ore fa, ha sottoscritto un accordo Cgil, Cisl e Uil che definisce tempi, modalità e obiettivi per garantire anche nel 2022 tale riduzione. Sarà quindi adottata una legge regionale, con cui verrà incrementato lo stanziamento del fondo destinato alla diminuzione strutturale della pressione fiscale, attualmente pari a 130 milioni di euro, con priorità all’addizionale regionale Irpef per i redditi più bassi. “Un risultato di grande rilevanza – sottolinea il consigliere regionale Panunzi -, frutto del lavoro svolto con impegno e con la volontà di raggiungere gli obiettivi condivisi da parte dell’Amministrazione regionale e, in particolare, del vice presidente Leodori, che ringrazio per quanto sta facendo”.

Risorse importanti sono poi previste per la Tuscia. “Ho avuto modo di apportare delle indicazioni per mettere a disposizione 800mila euro sulla rete stradale e 300mila euro per parchi e riserve – afferma il consigliere il vice presidente della X commissione-. Ampliando l’orizzonte, ci sono stanziamenti per i biodistretti, la tutela e la valorizzazione delle spiagge lacuali e della costa”. Infine, una considerazione complessiva sul bilancio. “Un documento coraggioso che pianifica e predispone fondi cospicui nei settori strategici per il Lazio – conclude il consigliere regionale Panunzi -, grazie a risorse proprie e a quelle in arrivo dal Pnrr e dall’Europa”.