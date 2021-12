Claudio Stroppa segretario generale First Cisl Roma e Rieti

Claudio Stroppa è stato riconfermato segretario generale della First Cisl del territorio di Roma e Rieti. Le elezioni si sono svolte il 14 e 15 dicembre nell’ambito del II congresso territoriale della struttura sindacale territoriale della First Cisl che ha visto anche l’elezione di Gaetano Morgese ed Elena Toraldo a comporre il quadro della nuova segreteria.

Durante lo svolgimento dei lavori tenutosi presso il centro congressi dell’Hotel Eur Colombo di Roma è intervenuto anche il Segretario generale della Federazione nazionale Riccardo Colombani, con una puntuale disamina sullo stato generale del settore creditizio e assicurativo, nonché sulle importanti sfide che dovrà affrontare il Paese nell’ambito del miglior utilizzo dei fondi previsti dal PNRR.

Il neoeletto Segretario Generale, Claudio Stroppa, ha dichiarato: “La priorità sarà sostenere le lavoratrici e i lavoratori dei settori da noi rappresentati, in quanto la digitalizzazione dei processi e i conseguenti nuovi modelli organizzativi del lavoro avranno impatti significativi. Al contempo si dovranno consolidare gli accordi per il lavoro agile e per i nuovi modelli di welfare nell’ambito della contrattazione di prossimità con particolare attenzione alla nuova e buona occupazione dei giovani.”