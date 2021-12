Cerveteri, avviso pubblico da 13.500 euro per Asd e Ssd

Uno stanziamento di 13.500euro per il mondo dello sport di Cerveteri. È pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri l’avviso per l’ottenimento di un contributo comunale fino ad un massimo di 1.500euro per ogni progetto per tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività di carattere sociale sul territorio comunale.

Ad annunciarlo è Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Sportive del Comune di Cerveteri, informando la cittadinanza e le realtà sportive dell’opportunità messa a disposizione dall’Ente, della quale si potrà usufruire fino alle ore 12:00 di lunedì 20 dicembre.

“Come Amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto stanziare questi fondi a favore delle realtà sportive del nostro territorio – dichiara Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Sportive del Comune di Cerveteri – con questo bando vogliamo offrire un sostegno a tutte quelle associazioni e società dilettantistiche del nostro territorio alla realizzazione di progetti capaci di far vivere ai ragazzi della nostra città un momento di svago, di relax, di sfogo in maniera salutare, praticando del sano e corretto sport. In totale abbiamo stanziato 13.500euro e il bando prevede un contributo massimo per ogni progetto presentato di 1.500euro. Sul sito del nostro Ente, è pubblicato il testo integrale dell’avviso e la modulistica necessaria per partecipare all’avviso. Dal giorno immediatamente successivo la chiusura dei termini di presentazione dei progetti, l’ufficio provvederà alla valutazione di quanto ricevuto per poi proseguire all’erogazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse”.

“L’avviso pubblico – prosegue la Battafarano – intende raggiungere i seguenti obiettivi: promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, un percorso di sostegno e un’opportunità di recupero per soggetti fragili, favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale e incoraggiare lo svolgimento di sport favorendo la partecipazione di categorie vulnerabili. Ogni requisito a cui le varie associazioni risponderanno corrisponderà ad un determinato punteggio che porterà poi all’assegnazione dei contributi. Con l’occasione, ringrazio sin da ora il personale dell’Ufficio Sport e Cultura, nelle persone della Dottoressa Isabella Massicci, Responsabile del Servizio di Barbara Pompili e Ferdinando Ciarlo, che oltre al grande lavoro svolto in queste settimane per l’approvazione del programma del Natale Caerite, hanno lavorato con grande celerità per la pubblicazione di questo bando”.