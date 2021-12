“Da Pascarella e Zanazzo a Trilussa” e le luminarie di Ladispoli

“Ladispoli, come le grandi città, offre eventi e spettacoli durante tutto l’anno. Si respira – afferma l’assessore alla cultura, Marco Milani – la grande attesa per l’inaugurazione delle luminarie e della pista di ghiaccio domani, sabato 11 dicembre, alle 18.00. Ma grande attesa c’è anche per il 16 dicembre alle ore 16,15 presso la Biblioteca “Peppino Impastato”, quando a cura della Accademia Romanesca, si terrà lo spettacolo “Da Pascarella e Zanazzo a Trilussa” con lettura e recitazione di grandi sonetti in occasione del 150° anno dalla nascita del grande poeta romano, grazie all’organizzazione di Paolo Procaccini”.