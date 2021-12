Lariano, Bruognolo: “Grazie di cuore ai volontari dell’associazione Arcobaleno per il presepe”

“Desidero ringraziare di cuore i volontari dell’Associazione Arcobaleno di Lariano e il loro presidente Emiliano Abbafati che hanno allestito un Presepe Artistico all’interno di un grande garage messo a disposizione da uno degli associati. Per noi il Presepe è il simbolo dei nostri valori, della nostra storia e delle nostre tradizioni. In molti in Italia e nel mondo, vorrebbero nascondere i simboli del Natale in nome del politicamente corretto. Noi non ci stiamo e continueremo a difenderlo ,sempre, con buona pace di quelli a cui non piace. Ringrazio di cuore anche la nostra consigliera comunale Ilaria Neri che ha portato i saluti del nostro partito agli organizzatori e il parroco di Lariano Don Felix che è intervenuto all’inaugurazione del Presepe e ha benedetto la struttura.

Così in una nota Tony Bruognolo, segretario politico Lega Provincia Roma Sud.