CaereMusica, venerdì il DuoLeonardo, concerto per oboe e pianoforte

Quarto appuntamento a Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria a Cerveteri con CaereMusica, la rassegna di musica antica, moderna e contemporanea ideata e diretta dal Consigliere comunale Mauro Porro, anche compositore. Venerdì 10 dicembre, nel consueto slot orario delle 21:00, ad esibirsi il DuoLeonardo in “Contemplazione”, concerto per oboe e pianoforte.

Composto da Ida Gianolla e Claudio Martelli, il DuoLeonardo nasce con la voglia e l’idea di eseguire il repertorio originale moderno per oboe e pianoforte. I due musicisti dopo aver suonato in numerosi ambiti solistici, cameristici, sinfonici, operistici e teatrali decidono di unire le loro esperienze per dar vita a un ensemble inusuale, professionale ed interessantissimo.

L’ingresso al concerto è gratuito e sarà consentito nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-covid 19. Obbligatorio il super green pass. Per informazioni e per prenotazioni, contattare il numero 3346161081.

“Anche in questo quarto appuntamento, la rassegna CaereMusica propone un duo artistico di eccellente livello e qualità – dichiara il Consigliere comunale Mauro Porro – come tradizione, i concerti di questa rassegna proseguiranno anche nel periodo natalizio e continueranno nel mese di gennaio. Sono certo che anche l’appuntamento di venerdì riscuoterà un ampio successo e gradimento di pubblico”.

I musicisti del DuoLeonardo hanno singolarmente all’attivo tournée in Francia, Usa, Canada e Corea del Sud e svolgono complessivamente la loro attività professionale in varie orchestre e gruppi da camera in Italia e all’estero: World Youth Orchestra, Orchestra Sinfonica di Roma, Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Fondazione Teatro Coccia di Novara, Teatro Sociale di Mantova, Teatro Sociale di Rovigo, International Chamber Orchestra, Human Right Orchestra, Officina Musicale dell’Aquila, Roma Tre Orchestra, Orchestra giovanile della città di Valmontone, Orchestra giovanile dell’università di Tor Vergata di Roma, Orchestra Filarmonica Di Roma, Teatro Italia di Roma, Teatro Bellini di Adrano (Catania), Orchestra G.Tartini di Latina e Orchestra del Conservatorio O.Respighi di Latina.