Insulti e offese a un giornalista dal presidente della CIA, la solidarietà di Stampa Romana

“Fatti i ca..i tuoi” moltiplicato due, tre volte. Non è una scena di un film con protagonista Cetto La Qualunque. È accaduto al collega freelance Marco Liberati. Per conto della testata Agricolae stava seguendo la conferenza stampa con cui la CIA, la Confederazione Italiana dell’Agricoltura, stava presentando nella sede della Stampa Estera, il suo portale per ecommerce. L’esercizio del semplice diritto di fare domande su una donazione da centinaia di migliaia di euro di JPMorgan per CIA ha scatenato la reazione incontrollata del presidente della stessa organizzazione Dino Scanavino con insulti inaccettabili e volgari. Il tutto alla presenza di una ventina tra colleghi e dirigenti sindacali. Chiediamo le scuse immediate al collega al quale va la nostra solidarietà anche per aver ignorato gli insulti ed aver risposto con il dettaglio delle domande a insolenze e offese. Ricordiamo a dirigenti che hanno un ruolo pubblico e di rappresentanza che è totalmente inammissibile sottrarsi al legittimo confronto con insulti e atteggiamenti aggressivi durante una conferenza stampa.

Segreteria Associazione Stampa Romana