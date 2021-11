Ariccia, il Comune aderisce all’Associazione Città del Vino

“Con il via libera del Consiglio Comunale, Ariccia ha aderito all’Associazione Città del Vino. Si tratta – sottolinea Barbara Calandrelli, assessore alle Attività Produttive di Ariccia- di un’opportunità importante in grado di valorizzare le aziende vitivinicole, i ristoranti, le fraschette e tutto il mondo produttivo locale che ruota intorno all’enogastronomia. L’adesione all’Associazione è importante anche in chiave turistica, perchè ci consente di promuovere il nostro territorio ricco di bellezze ambientali e naturalistiche. Sono certa – conclude la Calandrelli – che Ariccia, che può vantare un turismo culturale di livello grazie al complesso di Palazzo di Chigi ed un turismo gastronomico rilevante grazie alla ristorazione e alla porchetta, potrà contare in futuro su un notevole strumento di promozione turistica del territorio che avrà un impatto importante sull’economia cittadina nel segno della sostenibilità ambientale”.