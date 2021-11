Giornata mondiale dei diritti dei bambini, le attività organizzate dal Comune di Lanuvio

Una mostra dei lavori preparati dagli IC Marianna Dionigi ed Ettore Majorana, attività ludiche in collaborazione con gli scout FSE di Campoleone e l’Oratorio Don Bosco di Lanuvio,attività laboratorali e letture a cura della Biblioteca in Vetrina. Sono queste le iniziative organizzate dall’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Lanuvio in collaborazione con il Consiglio Comunale dei bambini e dei ragazzi di Lanuvio che in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti e dei Bambini. Alle attività ospitate all’Oratorio Don Bosco a Lanuvio e Piazza San Giovanni Battista a Campoleone hanno preso parte bambini, ragazzi, famiglie ed insegnanti. Soddisfatta l’Assessore Valeria Viglietti: “E’ stato un piacere aver potuto condividere tante attività ludiche e culturali con i bambini della nostra Città. Ringrazio di cuore le famiglie, il personale scolastico e le associazioni che hanno speso il loro tempo e le loro attenzioni per i piccoli concittadini che rappresentano il presente ed il futuro della nostra Comunità”.