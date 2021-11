Ladispoli punta su arte e cultrura

Mostre, teatro, concerti, convegni: il Centro Arte e Cultura, grazie alla Upter e i Sette Raccoglifiabe di Laura Masielli, con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura, ci accompagneranno sino all’8 gennaio 2022, nel segno della Cultura.

“Una stagione lunga un anno – ha commentato l’assessore alla cultura, Marco Milani – come non si è mai visto, per assaporare ogni genere artistico in ogni stagione, perché la Cultura non è solo estate.

Deus ex machina di tutto ciò Laura Masielli della Upter, magnifica organizzatrice e sempre pronta a presentare eventi bellissimi e soprattutto interessanti. E nel periodo natalizio un appuntamento a sorpresa da lasciare senza fiato. Non mancate!”.