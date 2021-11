Camminare sulle orme dell’anno solare, in libreria l’opera di Gabriele Rosemarie Paulsen

“Camminare sulle orme dell’anno solare” è on line. Il libro scritto da Gabriele Rosemarie Paulsen, naturopata e conduttrice di seminari olistici tedesca, è già disponibile sul Giardino dei Libri al seguente link: https://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__camminare-orme-anno-solare-gabriele-rosemarie-paulsen-libro.php?x_frame_secure=1&pn=621.

La sua opera, edita da Anima Edizioni, si può ordinare anche in tutte le librerie. «Sono felice di poterVi accompagnare in questo cammino», commenta Gabriele Rosemarie Paulsen.

Il libro descrive il percorso dell’anno solare, attraverso le quattro stagioni, che interpreta e associa alla simbologia archetipica dello zodiaco e inserisce nel contesto delle Leggi Universali. Si pone come finalità quella di dare una chiave di lettura per comprendere la Natura e delineare le tappe esistenziali più importanti della via evolutiva umana.

L’essere umano è considerato dalla Filosofia Ermetica “un’imitazione” del Tutt’Uno e come tale portatore di un compito divino che consiste nel compimento di processi di conoscenza attraverso le esperienze del mondo polare affinché diventi più integro e riconquisti la propria compiutezza: il Sé presente in lui sin dall’inizio del suo percorso.

«Siamo tutti viandanti su questa strada di vita e nessuno di noi, quando si avvia, è già compiuto. Per questo ci dobbiamo avviare imperfetti e iscriverci alla Scuola Vita ancora mancanti di tanti elementi, per imparare i suoi numerosi insegnamenti».

Nel testo emerge come il cammino di consapevolezza sia composto da tante stazioni, ognuna con specifiche prove e compiti. Il percorso del Sole, attraverso le quattro stagioni e i quattro quadranti dello zodiaco, è una metafora della natura di questo viaggio. E il processo di trasformazione interiore alla fine può completarsi. www.gabrielerosemariepaulsen.com

A quale pubblico si rivolge Camminare sulle orme dell’anno solare?

«È scritto per tutte le persone che vogliono percorrere un cammino di consapevolezza, che vogliono comprendere il senso più profondo della nostra esistenza su questa terra, ma è rivolto anche alle persone che lavorano con le altre persone, quindi ai terapeuti, a medici, a tutti coloro che accompagnano altri nel proprio percorso di vita», afferma la scrittrice.

Dice di se stessa di essere grata all’esistenza per averla portata, attraverso le vicissitudini della sua vita, sul cammino della ricerca interiore e di essere felice di poter trasmettere, attraverso il suo lavoro, ciò che ha appreso a chi, come lei, è umile ricercatore della propria verità profonda

Gli appuntamenti. La presentazione di Camminare sulle orme dell’anno solare partirà dal Ticino il 28 novembre. Due tappe sono previste anche in Italia: a Roma il 2 dicembre presso il Palazzo Cardinal Cesi e a Ladispoli, due giorni dopo, nella biblioteca comunale “Peppino Impastato”.