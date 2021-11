Vitorchiano, nelle fasi finali la gara per l’affidamento della raccolta porta a porta

La SUA (Stazione Unica Appaltante) della Provincia di Viterbo sta completando, per conto del Comune di Vitorchiano, la procedura della gara per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti porta a porta per il prossimo quinquennio nonché della gestione del nuovo centro di raccolta di Vitorchiano. L’obiettivo è garantire un servizio ancora più efficiente, portando la differenziata all’84% entro il 2026. Il procedimento, entrato nelle fasi finali di verifica, era stato pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2021 nonché reso visibile sui siti istituzionali di Provincia di Viterbo e Comune di Vitorchiano.

La gara pubblica, nel suo disciplinare, prevede un servizio più vicino ai cittadini che parta dai punti di forza degli ultimi anni, migliorandone alcuni aspetti, in modo tale da trovare economie per gli utenti ed efficientare le attività nel loro complesso, rendendo la raccolta differenziata ancor più performante.

“Tra le novità che partiranno nei primi mesi del 2022 – evidenzia il consigliere delegato all’ambiente Marco Salimbeni – l’apertura del centro di raccolta a Vitorchiano, un servizio più snello ed economico per quel che riguarda lo smaltimento di ingombranti e verde, il ritiro dell’olio esausto a domicilio, un eco-sportello dedicato agli utenti e il potenziamento dei canali di comunicazione online o tramite app mobile”.

Il servizio di raccolta porta a porta è stato introdotto nel 2012 grazie alla forte volontà dell’amministrazione Olivieri per abbandonare il vecchio sistema di raccolta stradale con cassonetto. “Il porta a porta – ricorda il vicesindaco Federico Cruciani – è poi cresciuto e migliorato negli ultimi anni, in particolare nel 2019, come dimostrano anche i riconoscimenti ricevuti a livello regionale per gli ottimi risultati raggiunti. Un servizio che vogliamo sia sempre più vicino al cittadino, rendendolo ancora più fruibile, circolare, sostenibile, efficiente ed economico”.