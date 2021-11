Cerveteri piange Stefano Bibbolino

Stefano Bibbolino non ce l’ha fatta, ieri è passato a miglior vita, come si dice in questi casi. Aveva un destino segnato, come sempre accade in determinate situazioni. Persona per bene, instancabile lavoratore, chitarrista dei Classe Mista Band, gruppo di amici che, con base a Valcanneto, faceva della musica un momento senza eguali. Apprezzato nel lavoro, così come con la chitarra in mano, lascia un vuoto incolmabile. Le esequie di Stefano si svolgono oggi alle 15 a Cerveteri, nella chiesa S. Maria Maggiore.