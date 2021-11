A “Luce nuova sui fatti”, si parla di economia

Continua il viaggio di “Luce Nuova sui fatti”. Dopo la puntata dedicata alla piaga dello stalking, in cui hanno parlato gli esperti avvocati Lara Stefani del Centro Studi Criminologici di Viterbo e Giuliano Migliorati del Foro di Viterbo ed è stata fatta l’intervista sulla vicenda di Giada Giunti, torna l’economia con lo speciale su Confimprese Viterbo e focus sul caro costi energetici.

Il caro energia è uno dei temi d’attualità più importanti del momento. Il costo delle materie prime, la manovra economica del Governo, gli aspetti internazionali, la burocrazia, sono solo alcuni degli aspetti che condizionano l’attuale trend al netto rialzo dei costi energetici.

In studio per parlare di questi temi ci sarà il presidente di Confimprese Viterbo Gianfranco Piazzolla con cui approfondiremo i vari aspetti sia a livello territoriale che nazionale. Saranno ospiti il presidente di Confimprese Italia Guido D’Amico, che parlerà di economia e del prossimo congresso nazionale della sua associazione di categoria; la dirigente scolastica Paola Bugiotti, con la quale Confimprese Viterbo ha portato avanti un progetto mirato per gli studenti; l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Viterbo Alessia Mancini, che parlerà della situazione degli uffici comunali e del lavoro ai tempi della pandemia.

Condurrà Gaetano Alaimo. Nella seconda parte torna “Together”, la rubrica fissa mensile a cura di Wanda Cherubini, direttore di Tusciatimes, dedicata al sociale. Saranno ospiti di questa puntata l’assessore ai servizi sociali del Comune di Viterbo Antonella Sberna; la presidente della Consulta del Volontariato Antonella Salvatori; il presidente di Viterbo con Amore Domenico Arruzzolo e la volontaria Rosa Maria Cola.

Tra la prima e la seconda parte spazio alle rubriche tematiche “Divulgamus” di Andrea Bonifazi; “Gocce di benessere” di Monica Errani e “Pane, amore e psicologia” di Chiara Laratta”.

L’appuntamento è per giovedì 11 novembre alle 21 per la settimas puntata di “Luce Nuova sui fatti” su “Costi energetici alle stelle, parla la Confimprese Viterbo” e “Together”: andrà in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629 e 848 Dtt) e sui canali social della trasmissione