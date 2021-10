Ballottaggio a Frascati, la Lega non appoggerà il Pd

“A quanti in questi giorni mi chiedono chi sosterremo al prossimo ballottaggio, dico chiaramente che, a Frascati, la Lega non può stare dalla stessa parte del Partito Democratico. I nostri elettori, che ringrazio di cuore per l’appoggio dato al primo turno a Emanuela Bruni, non sono pedine da spostare a piacimento, abbiamo chiesto il loro voto per essere alternativa a quella sinistra che tanto male sta governando i comuni del territorio dei Castelli Romani. In alcun modo, adesso, potremmo rimangiarci la parola. La Lega a Frascati continuerà a guardare agli interessi dei cittadini, a prescindere da chi sarà il prossimo sindaco”.

Lo dichiara in una nota Anna Maria Bracci Coordinatore cittadino della Lega a Frascati.