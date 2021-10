Vitorchiano, Ruggero Grassotti rieletto sindaco

“Questa vittoria elettorale è un grande risultato che abbiamo costruito tutti insieme e che inoltre ripaga me e la squadra che ha sostenuto la mia ricandidatura del lavoro fatto negli ultimi cinque anni di amministrazione. Ringrazio la lista Insieme per Vitorchiano e ringrazio gli elettori che con questo voto ci hanno confermato la loro fiducia: hanno pienamente compreso il fatto che abbiamo messo sempre al centro l’interesse del nostro paese e del territorio. Ed è con questo spirito che continueremo a lavorare con il massimo impegno, dando continuità all’intenso lavoro e agli importanti risultati ottenuti dall’amministrazione per rendere Vitorchiano un posto sempre migliore”.

Così Ruggero Grassotti, rieletto sindaco di Vitorchiano.