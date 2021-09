Lanuvio, al via il Festival internazionale di musica classica

Al via oggi sabato 4 settembre il Festival internazionale di musica classica dedicato al tenore lanuvino Giacomo Lauri Volpi. Sei appuntamenti musicali, curati dal Maestro Michele Di Filippo che vedranno la partecipazione di numerosi giovani musicisti nella splendida cornice del Teatro comunale “Don Bosco” di Lanuvio. All’interno del festival, patrocinato dal Comune di Lanuvio e realizzato con il sostegno di R.A.S.I – Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione, si svolgerà anche una masterclass di cinque giorni rivolta ai giovani chitarristi tenuta dai Maestri Andrea Pace e Michele Di Filippo.

“Questa prima edizione del festival Lauri Volpi-sottolinea l’assessore alla Cultura e agli Eventi del comune di Lanuvio Alessandro De Santis- si inserisce perfettamente nel percorso di valorizzazione e di educazione alla musica che il Comune di Lanuvio ha intrapreso già da diverso tempo. Dopo la tradizionale festa della musica e le lezioni-concerto tenute anche in collaborazione con le scuole del nostro territorio, questo festival punta a diventare un appuntamento fisso che possa riportare in auge la figura di un grandissimo tenore quale è stato Giacomo Lauri Volpi e creare un movimento sempre maggiore e di più ampio respiro intorno alla musica, punto focale di un rilancio sociale e culturale fortemente voluto da questa amministrazione”.