Corsi gratuiti per l’agricoltura, opportunità di sviluppo per il settore agricolo

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Lazio è lo strumento che recepisce le politiche comunitarie e mette a disposizione delle imprese agricole una serie di misure per lo sviluppo del settore.

Il programma è votato a stimolare la competitività, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali, realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali favorendo la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

Tra le diverse azioni messe in campo dal PSR, l’ente di formazione Centro Europeo di Studi Manageriali propone, in riferimento alla Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”, nuove iniziative formative riservate agli addetti del settore agricolo e forestale della Regione Lazio.

I corsi di formazione, completamente gratuiti, saranno organizzati in modalità e-learning e sono finalizzati ad acquisire competenze utili al miglioramento della competitività nelle aziende del territorio, alterneranno lezioni teoriche, momenti votati alla pratica, case studies e l’analisi delle best-practice in agricoltura.

Sono disponibili Corsi per Giovani Imprenditori Agricoli e per Utilizzatori fitofarmaci.

Corsi per Giovani Imprenditori Agricoli:

Percorsi formativi di 150 ore finalizzati a preparare giovani imprenditori agricoli alle problematiche aziendali fornendo conoscenze e competenze professionali adeguate all’acquisizione della qualifica professionale di Giovane Agricoltore.

I percorsi sono riservati a quanti in possesso dei requisiti richiesti dai rispettivi avvisi.

Corsi per utilizzatori fitofarmaci

I corsi della durata di 20 ore per l’abilitazione e 12 ore per il rinnovo, rilasciano l’abilitazione necessaria a chiunque acquisti e utilizzi in modo professionale prodotti fitosanitari.

Per poter presentare la propria domanda di adesione ai corsi è necessario possedere alcuni requisiti definiti dai rispettivi bandi tra cui: essere addetti del settore agricolo, alimentare e forestale operanti nel Lazio; essere maggiorenni; aver assolto all’obbligo scolastico; non avere formalizzato ulteriori richieste di adesione per la stessa tipologia di corso presso altri enti di formazione, inoltre per i corsi dedicati ai Giovani Imprenditori Agricoli è necessario non aver compiuto 41 anni.

Le domande di ammissione ai corsi, redatte in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, dovrà pervenire entro il termine improrogabile del giorno 30/09/2021 all’indirizzo di posta elettronica: formazione@centroeuropeo.it

Al termine dei percorsi formativi, gli allievi che avranno garantito la frequenza richiesta, conseguiranno un attestato di frequenza conforme a quanto disposto dalla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca.