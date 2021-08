Lanuvio, il dirigente della polizia locale Maurizio Doretto va in pensione

Il Comune di Lanuvio saluta il dott. Maurizio Doretto: da domani,mercoledì 1 settembre, andrà in pensione e cesserà di essere a capo dell’Ufficio della Polizia Locale di Lanuvio. “Lo ringrazio – sottolinea il Sindaco Luigi Galieti – a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Comunità per aver svolto, puntualmente, in questi anni, con professionalità e umanità un incarico pubblico di grande responsabilità. A Doretto vanno i ringraziamenti per il lavoro fatto e i migliori auguri per il suo futuro”.

Parole apprezzate da Doretto, che a sua volta ha voluto regalare un pensiero alla Città di Lanuvio che lo ha accolto nel 2017 : “Colgo l’occasione per ringraziare Il Sindaco, la Giunta Comunale e l’intero Consiglio Comunale, per avermi accordato la loro fiducia, permettendomi di lavorare con tranquillità per il bene di Lanuvio. Spero di esserci riuscito, ringrazio tutta la cittadinanza, le associazioni di volontariato e tutti coloro che sono stati partecipi a questa mia esperienza. Con Lanuvio nel cuore, buon proseguimento del vostro crescere”.