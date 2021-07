Canale Monterano: riconoscimento per Vittorio Riccardi, speranza del karate

L’amministrazione comunale di Canale Monterano ha premiato il giovane Vittorio Riccardi, speranza del karate italiano. Riccardi negli ultimi anni è stato protagonista di un’escalation di successi, prima a livello regionale, poi nazionale ed internazionale, sempre accompagnati da ottimi risultati scolastici

“Questo ragazzo ha raggiunto risultati di lustro e di grande soddisfazione – commenta il preparatore atletico Roberto Fiorani – con medaglie conquistate nelle gare regionali, interregionali e degli Enti di Promozione Sportiva. Una soddisfazione per la società che ospita le sedute di allenamento, che è il centro sportivo della Gym Palace, per Vittorio, primo protagonista dei suoi successi, per il papà Riccardo, che è anche suo maestro e per Canale Monterano, in quanto tutto il team è orgogliosamente canalese”.

“Nella doppia veste di genitore e tecnico – aggiunge il papà, Riccardo Riccardi – sono ovviamente orgoglioso del percorso di Vittorio, che associa i brillanti risultati sportivi a quelli scolastici e più in generale umani. Sono conscio dei sacrifici e della forza che occorre per eccellere, e questo in tutti i campi.”

“Sabato premieremo Vittorio – aggiunge il Consigliere Delegato allo Sport Giovanni D’Aiuto – con una cerimonia semplice, ma sentita, per il lustro e l’esempio che dà alla nostra Comunità con la speranza e l’augurio per un grande proseguo di carriera. ”

“Conosciamo i grandi sacrifici fatti da Vittorio in questo ultimo anno e mezzo – conclude il Sindaco di Canale Monterano, Alessandro Bettarelli – sapendo quanto è difficile arrivare a certi livelli partendo dal piccolo paese. Ma grazie alla sua grande determinazione e alla passione e alla competenza di chi lavora con lui, questo ragazzo è riuscito comunque a progredire costantemente raggiungendo risultati d’eccellenza. A lui, alla sua famiglia e a chi lo segue nello sport faremo le nostre congratulazioni per quanto fatto e un grosso in bocca al lupo per i futuri traguardi.”

La premiazione si svolgerà Sabato 10 Luglio alle ore 11.00 nell’Aula Consiliare del Palazzo Comunale.