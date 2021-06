A spasso per Roma con Goethe, Cagliostro e Casanova

La passeggiata per le vie dell’eterna Roma sarà dedicata all’arte ed è interamente a cura di Giulia Pollini, 31 anni, nata a Bracciano, dottore di ricerca (PhD) in Storia dell’Arte presso Sapienza Università di Roma, dove attualmente ricopre il ruolo di cultore della materia. Accanto alla carriera universitaria, da anni si occupa di divulgazione e didattica museale su Roma e Bracciano. Dal 2020 collabora con l’Università Popolare del Lago di Bracciano, dove tiene corsi di storia dell’arte e visite guidate alla scoperta del territorio.

Giulia Pollini condurrà i partecipanti in una Roma ricca di storia e arte che sarà osservata con gli occhi di Goethe, Cagliostro e Casanova. Tra piazza di Spagna e Porta del Popolo racconterà la storia di questi tre uomini del Settecento, i cui destini si intrecciarono a Roma. Goethe, celebre scrittore tedesco, visse a Via del Corso e visitò la città affascinato dalla sua archeologia. Cagliostro, sedicente alchimista e mago, venne catturato dalle guardie pontificie a Via Margutta. Casanova, invece, noto per la sua vita amorosa, tentò la carriera ecclesiastica presso il Palazzo di Spagna.

La visita ha una durata di un’ora e mezza circa. Il contributto di partecipazione è di 12 euro inclusi auricolari, esclusi trasferimenti.

Per chi parte da Roma: appuntamento a Piazza Mignanelli, Colonna dell’Immacolata alle ore 15.45.

Per chi parte da Bracciano: appuntamento alla stazione di Bracciano alle ore: 13.45.

Per informazioni e prenotazioni chiamare 3318159933 oppure per e-mail all’indirizzo: unipopbracciano@gmail.com

Giulia De Luca, Jacqueline Velia Guida, Giorgia Irimia