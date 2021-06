CITTA’ METROPOLITANA ROMA, “GAVIO APICIO” WILLY VIVE NEI NUOVI SPAZI DELLA SCUOLA.

E’ stata intitolata a Willy Monteiro, il ragazzo barbaramente ucciso a settembre dello scorso anno per difendere un suo amico in difficoltà, il nuovo laboratorio di cucina realizzato dalla Città metropolitana di Roma all’istituto Alberghiero “Gavio Apicio” di Anzio.

Ecco di seguito il comunicato ufficiale della Città metropolitana di Roma:

“Ascoltare l’intervento della mamma di Willy è stato emozionante ed educativo, ho portato i saluti della Sindaca Virginia Raggi con la quale ho condiviso questo percorso che amplierà l’offerta formativa del nostro Istituto Alberghiero. Abbiamo potuto investire oltre 100 mila euro per ampliare gli spazi della cucina e attrezzarla in maniera da dare maggiore possibilità di partecipazione alle lezioni e permetterà di creare degli ambienti funzionali utilizzando gli apparecchi tecnici e i macchinari in deposito che erano presso l’altra sede scolastica inutilizzati”. Questa Amministrazione, sensibile alle esigenze degli oltre 350 Istituti scolastici, sta accelerando la risoluzione delle molte esigenze che vengono sottoposte all’attenzione della Città metropolitana di Roma”.