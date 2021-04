Parte la stagione del lake’s biker Team

Al via la stagione 2021 per il lake’s biker Team anche quest’anno impegnato nel Campionato Italiano di Coppa Italia classe 1000cc. in questa stagione caratterizzata sempre dalle difficoltà dovute alla pandemia noi abbiamo investito, crediamo nei nostri piloti ed anche grazie a chi ci supporta saremo presenti a tutte le gare del campionato con una nuova struttura, nuove professionalità ad aiutarci e grandi ambizioni. vi aspettiamo tutti per la prima tappa del campionato che si terra a Mugello 8 e 9 maggio.