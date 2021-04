A Soriano nel Cimino un tuffo nel Medio Evo

Una finestra sul Medioevo per conoscere i segreti delle abitazioni e dei borghi di uno dei periodi più misteriosi della storia. Si è concluso fra applausi virtuali, e una grande partecipazione in streaming, il convegno internazionale di studi: “La città e le case. Normative, funzioni e spazi (XII-XIV secolo)”. L’iniziativa, che si è svolta in modalità telematica dal 7 al 10 aprile, ha coinvolto prestigiose università, italiane e straniere, e numerosi esperti di livello internazionale.

I relatori, che sono intervenuti nelle varie giornate del convegno, hanno portato alla luce i più recenti studi nel settore, offrendo contributi preziosi che spaziano dall’Archeologia Medievale alla Storia dell’Urbanistica e fino alla Storia dell’Architettura.

Un percorso interessante e di grande valore che ha aperto un confronto anche sulle recenti ricerche effettuate sull’edilizia e sulle tecniche costruttive medievali, con particolare riferimento agli aspetti urbanistici.

L’evento è nato dalla sinergia fra l’Università della Tuscia (DISTU), l’Associazione Storia della Città, il Comune di Soriano nel Cimino ed il Museo Civico dell’Agro Cimino. L’iniziativa, che ha visto il patrocinio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, della SAMI (Società degli Archeologi Medievisti Italiani), della Fondazione Carivit e dell’Ente Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino, ha coinvolto un grande numero di partecipanti.

Da parte dell’amministrazione comunale, infine, è arrivato un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti ed agli organizzatori. “Un’iniziativa di grande prestigio che abbiamo avuto l’onore di ospitare, seppure in modalità telematica, nella nostra cittadina. Ci auguriamo di poter organizzare presto, ed in presenza, convegni e giornate di studio di tale valore”