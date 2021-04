Trevignano Romano, apertura nuova sede Biblioteca della bicicletta Lucos Cozza

Se le biblioteche sono porte “per l’altrove” (Jeannette Winterson), una biblioteca della bicicletta è l’altrove geografico (mappe), scientifico (manuali), agonistico (ciclismo), storico (biografie), esistenziale (racconti), filosofico (saggi). Se le biblioteche sono “granai pubblici: ammassare riserve contro l’inverno dello spirito” (Marguerite Youcenar), una biblioteca della bicicletta è una riserva per la primavera della curiosità, del viaggio, della conoscenza, dell’esplorazione, della scoperta.

E allora ecco, da domenica 11 aprile (dalle 12 alle 15, ingresso libero), una biblioteca della bicicletta a Trevignano Romano come sede e come base di partenza, sul Lago di Bracciano come respiro e come luogo di influenza, nel Lazio come orizzonte ma non come traguardo finale. Una biblioteca della bicicletta, ma anche del camminare, della natura, dell’ambiente, del vivere in modo sostenibile. Una biblioteca della bicicletta per presidiare il Parco di Bracciano-Martignano e valorizzare il territorio della Tuscia, per collegarsi alla pista ciclabile locale e sostenere quella circumlacuale, per stringere alleanze con il centro anziani e complicità con le scuole elementari e medie, per proporre laboratori con operatori ed educatori e organizzare incontri con autori e artisti, per unirsi alle altre associazioni culturali e sportive, per partecipare alle manifestazioni popolari e cittadine, per diventare punto di riferimento per studiosi e viandanti e punto di passaggio per cicloturisti e ciclopellegrini anche lungo la Via Francigena, per essere un centro di gravità permanente e itinerante, cartaceo e digitale, leggero e ventoso, allegro e pensoso.

Tremila volumi fra biografie e manuali, guide e saggi, romanzi e poesie, storie e fiabe, e inoltre riviste e dvd. La Biblioteca della bicicletta Lucos Cozza è la prima in Italia e anche in Europa specializzata nella letteratura a pedali. Nata nel 2013 su iniziativa di Fernanda Pessolano, è dedicata a Lucos Cozza, archeologo e ambientalista, di cui proprio l’11 aprile ricorre il centenario della nascita. Per approfondire i suoi studi e allungare le sue osservazioni, combattere le sue battaglie e soddisfare le sue curiosità, Cozza amava girare in bicicletta.

In questi anni la Biblioteca della bicicletta Lucos Cozza ha partecipato a festival e rassegne, laboratori e incontri, mostre e pedalate. E’ andata in scuole e biblioteche, al Giro d’Italia e anche al Giro d’Italia Under 23, alle ciclostoriche e ai cicloraduni.

La Biblioteca della bicicletta Lucos Cozza è di proprietà dell’associazione Ti con Zero, che ne cura le attività culturali perseguendo i valori della mobilità sostenibile, di cultura dello sport e dell’educazione ambientale.