Adobe Scan. Uno scanner nel taschino

Sicuramente sarà capitato a molti di voi di dover inviare documenti scannerizzati al volo, oppure di dover copiare degli appunti appena presi e doverli spedire a qualche collega, ritrovandoci in difficoltà perché al momento non troviamo uno scanner.

Ok, ormai tutti questi problemi sono finiti grazie a moltissime app presenti per i nostri smartphone che rimpiazzano i nostri amati (odiati) scanner, offrendo una scansione addirittura più rapida e comoda e l’invio immediato.

Fra le molte società che sviluppano applicazioni c’è Adobe, che tutti conosciamo per via del conosciutissimo programma di fotoritocco Photoshop, nel corso del tempo ha realizzato alcuni strumenti utili per venire incontro ai piccoli e grandi problemi. Adobe Scan, una chicca fra queste applicazioni con funzionalità gratuite di base (più che sufficienti).

Insomma ovunque voi siate sarete pronti a organizzare e spedire i vostri documenti.

Vi lascio un video della serie Adobe Talks che parla proprio di Adobe Scan. Se siete curiosi potete anche visionare gli altri 50 video dove si sveleranno le potenzialità degli altri software adobe. Sia quelli più conosciuti che quelli gratis.

https://vimeo.com/512423242

Buona visione