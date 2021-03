Camera di Commercio e nuove attività, fino a 3000 euro (col bando)

La Camera di Commercio di Roma rinnova gli incentivi all’avvio di attività economiche. E’ stata pubblicata l’edizione 2021 del Bando nuove imprese, che abbatte molti dei costi cui occorre far fronte per i servizi di assistenza tecnica necessari nella delicata fase di partenza. La Camera di Commercio, lo ricordiamo, prevede un contributo a fondo perduto il cui tetto è fissato in 2.500 euro (al netto dell’Iva) per ciascun aspirante imprenditore e in 3.000 per le società di capitali. Per usufruirne, ci si deve rivolgere a uno dei soggetti “attuatori” dell’iniziativa: il CSA (Centro Servizi per l’Artigianato) della CNA di Viterbo e Civitavecchia è tra questi.