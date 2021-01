Il rocker di Zocca protagonista su Rai Uno: presenta il nuovo singolo, ‘Una canzone d’amore buttata via’, e si cimenta in un’emozionante coreografia

Modena, 1 gennaio 2021 – «Sì, ballerà con noi, ballerà a suo modo, come fa durante i concerti. Sono rimasto colpito dalla sua generosità, non si è mai tirato indietro». È con queste parole che, in un post sulla sua pagina Instagram, il divo della danza Roberto Bolle – presentatore e direttore artistico dello show di Rai Uno ‘Danza con me’ – aveva preannunciato, nei giorni scorsi, la partecipazione di Vasco Rossi come super ospite, nella veste inedita di ballerino. L’annuncio aveva immediatamente scatenato la curiosità e l’entusiasmo dei follower, ansiosi di vedere i due esibirsi assieme.

E il Blasco, naturalmente, non ha deluso le più rosee aspettative. Non solo ha aperto lo spettacolo cantando in esclusiva il suo nuovo brano ‘Una canzone d’amore buttata via’ – uscito allo scoccare della mezzanotte del 1° gennaio 2021 su tutte le piattaforme digitali – ma si è cimentato in un’emozionante coreografia, pensata per raccontare, tra momenti corali e assoli, l’amore in ogni sua forma. Ad accompagnarlo, oltre allo stesso Bolle, Virna Toppi, prima ballerina della Scala di Milano, Agnese Di Clemente e Gioacchino Starace. La performance è stata registrata – aveva spiegato Bolle sui social – al Laboratorio Ansaldo del Teatro alla Scala, appositamente allestito con scenografie prese in prestito dal prestigioso teatro milanese. L’effetto ha lasciato gli spettatori senza fiato, come dimostrano i tanti commenti piovuti, in una manciata di minuti, sulle pagine ufficiali dei due artisti.

(Il Resto del Carlino)