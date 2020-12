Anche nel giorno di Natale paga un alto tributo di vite umane di fronte all’epidemia di Coronavirus. I decessi registrati nelle ultime 24 ore, come evidenzia il bollettino odierno diffuso dalla Protezione civile e dal Ministero della Salute, sono 459, in calo rispetto ai 505 di giovedì, per un totale di 71.359 vittime. Dall’inizio del monitoraggio sono ormai 2.028.354 le persone che hanno contratto il virus, oltre 19mila nelle sole ultime 24 ore (oggi 19.037, ieri erano 18.040).

Complessivamente sono 1.377.109 le persone dimesse o guarite: di queste 32.324 lo sono rispetto al dato di ieri. Quanto ai tamponi, quelli processa ti nelle ultime 24 ore sono 152.334, ben 44mila in meno rispetto ai 193.777 della vigilia di Natale. Il tasso di positività risale al 12,5% contro il 9,3% di giovedì: ciò vuol dire che su 100 tamponi eseguiti poco più di 12 sono risultati positivi.

Gli italiani attualmente positivi al Coronavirus sono ad oggi 579.886, in calo di 13.746 rispetto a ieri: di questi 2.584 sono ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 5 nelle ultime 24 ore nel saldo tra ingressi e uscite. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 23.402 persone con sintomi, 668 in meno rispetto a ieri.

A livello territoriale, le regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (5.010), la Lombardia (2.628), l’Emilia Romagna (2.127) e il Lazio (1.691)

(Il Riformista)