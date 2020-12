Parte la campagna italiana di “Race to Zero”, la corsa verso le emissioni zero

La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile è lieta di annunciare il lancio della campagna italiana di “Race to Zero”, la corsa verso le emissioni zero, promossa dall’Ambasciata britannica in collaborazione con Italy for Climate, dedicata alle imprese e alle città italiane.

Race to Zero è la campagna ombrello delle Nazioni Unite che mobilita tutti gli attori non governativi – imprese, città, regioni e università – che stanno mettendo in campo impegni mirati alla neutralità carbonica e che vogliono essere leader di una maggiore ambizione climatica in vista della COP26, che si terrà a Glasgow nel 2021.

Si può entrare a far parte di Race to Zero aderendo a una delle iniziative o network partner ufficiali della campagna. Le iniziative partner devono assicurare che tutti i soggetti aderenti rispettino quattro requisiti minimi di azione climatica: impegnarsi, pianificare, agire, rendicontare.

Al seguente link la pagina dedicata all’iniziativa con le informazioni utili per aderire:

Race to zero | Italia

Nell’ambito delle attività di promozione dell’iniziativa a cura di Italy for Climate sono previsti anche incontri dedicati di approfondimento in programma nei prossimi mesi. Seguiteci sui nostri canali con #racetozero.

La corsa alle zero emissioni in Italia è partita!

Fondazione per lo sviluppo sostenibile

Segreteria organizzativa

Via Garigliano 61 A – 00198 Roma – Tel +39.06.84 14 815

info@susdef.it – www.fondazionesvilupposostenibile.org