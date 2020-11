Antonio Di Giulio Cesare: Nuova edizione del POST N. 17 – Campagna #andràtuttobene

Rielaborazione del Post : Luoghi e percorsi im…possibili (40)

Anguillara Sabazia (Rm) – 24 ‎febbraio ‎2020, ‏‎16: 20

Album…di Paese (4):

Emozioni lacustri Sabatine (2)

Lungolago Reginaldo Belloni

– Buongiorno amici!

– Sono il Piccione Reginaldo.

– Vi ricordate di me?

– Ci siamo conosciuti il 19 gennaio, il 24 e il 25 marzo, e il 27 settembre 2020 in questo diario.

– Vi sarete chiesti dove fossi, e cosa stessi facendo.

– Ebbene, eccomi!

– Questa volta mi presento in una posa più tranquilla e rilassata: “appollaiato” (passatemi il termine) sul tetto di questa cabina; mi godo il panorama!

– La gioia maggiore è vedere tanti miei amici, più fortunati di me, prodigarsi nelle attività che a loro più aggradano sul finire di una meravigliosa giornata vissuta da tutti intensamente, in piena armonia con la natura, nelle molteplici forme in cui si propone.

– Ciao!

– A presto!

– Prudenza, mi raccomando!

– Vedrete, andrà tutto bene!