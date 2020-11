Covid. Cinema, musica e libri: ecco cosa fare nel terzo fine settimana di lockdown

I consigli di Avvenire per tutta la famiglia: dal Torino Film Festival online ai concerti della Milano Music Week

Con l’Italia in lockdown, parziale o totale a seconda se si viva in una regione rossa, arancione, gialla, si ripropone la questione di come trascorrere il tempo libero in casa. Qui di seguito alcuni consigli per tutta la famiglia, dalla serie Tv al libro, da uno spettacolo teatrale a una mostra (tutto virtuale, ovviamente).

Un fine settimana ricchissimo di eventi in live streaming, convegni sugli aspetti economici e produttivi della musica e incontri con gli artisti. Da segnalare oggi l’incontro musicale tra Fabrizio Moro e Malika Ayane (ore 18.30) da Palazzo Visconti a Milano e un incontro sul mito della chitarra scomparso Eddie Van Halen ore 21.30). Sabato 21 novembre incontro col cantautore Diodato (ore 17.15) e domenica 22 novembre il concerto “Dream it- the social concert”. (ore 18.30)

Cinema: Torino Film Festival (www.torinofilmfestival.it ; www.Mymovies.it )

Dal 20 al 28 novembre la 38ma edizione del Torino Film Festival composto da 133 film tra lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi, sarà completamente online. Il programma e le schede dettagliate d tuti i film sono sul sito Mymovies. Molti gli incontri gratuiti con gli artisti, mentre i film sono acquistabili singolarmente (euro 3,50) o in carnet. Stasera cerimonia di apertura in diretta su RaiPlay alle 18.30.

Sabato 21 novembre

Cultura: Pensare il presente (ore 11-17)

Una maratona di sei ore, interamente dedicata all’attualità della ricerca filosofica e realizzata per iniziativa della Fondazione De Sanctis in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura. Lungo tutta la giornata, moderati da giornalisti e scrittori, si susseguiranno gli interventi di estrema autorevolezza, da Massimo Cacciari a Giorgio Agamben, da Luisa Muraro a Fernando Savater. L’iniziativa (che verrà introdotta dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina) intende rispondere all’invito dell’Unesco, che in occasione della Giornata mondiale della Filosofia ha messo a tema le sfide che la pandemia presenta anche sul piano della riflessione.

Un racconto: Murakami Haruki, Abbandonare un gatto (Einaudi)

Un’occasione per chi ancora non conosce l’opera di Murakami Haruki, una sorpresa per chi già ha letto e amato i suoi libri, da Kafka sulla spiaggia al corposo 1Q84. Poco propenso a raccontare di sé, in questo lungo racconto (splendidamente tradotto da Antonietta Pastore e illustrato da Emiliano Ponzi) il grande scrittore giapponese apre uno spiraglio sulla propria biografia, sulla propria infanzia e, in particolare, sul rapporto con il padre. A partire da un episodio in apparenza minimo, ma rimasto impresso nella memoria e capace di rendere di nuovo vivo e presente il passato.

Televisione: Mestiere teatro (Classica HD – Sky, canale 136, ore 20.30)

Un nuovo programma a cura di Paolo Gavazzeni, ogni sabato sera in prima visione alle ore 20.30 su Classica HD (Sky, canale 136). Quando pensiamo all’opera lirica, al teatro e alla danza, pensiamo a un mondo di successo e di gloria. Dietro le grandi star, che rappresentano la punta dell’iceberg di un complesso sistema produttivo, c’è un intero mondo che lavora: scenografi, costumisti, truccatori, tecnici del suono, lighting designer, ma non solo. Ci sono anche tutti coloro che lavorano nell’organizzazione di uno spettacolo, nell’area amministrativa, nella comunicazione, gli uffici stampa, i manager. Un viaggio alla scoperta delle professionalità ora più colpite dalla crisi.

Domenica 22 novembre

Poesia: Matsuo Basho, Sotto la luna un bruco (Ponte alle Grazie)

Se la prosa di Murakami vi ha conquistato, potete proseguire le letture del fine settimana rimanendo in Giappone grazie a questa raccolta delle più belle composizioni di Basho, il maestro indiscusso dell’haiku. Com’è noto, le regole di questo genere poetico sono semplicissime: tre versi in tutto, le stagioni, la natura, uno stato d’animo. Con questo materiale elementare Basho (vissuto tra il 1644 e il 1694) cesella capolavori indimenticabili. «È ancora qui / ad accompagnare la luna / il pianto solitario della vecchia madre». Traduce e commenta Alessandro Clementi degli Albizzi.

Arte: Giochi in scatola / Il mio labirinto (Fondazione Arnaldo Pomodoro, ore 17)

Si rivolge ai bambini tra i quattro e i dieci anni questo laboratorio online della Fondazione Arnaldo Pomodoro, nata per valorizzare e promuovere l’opera del grande scuoltore italiano E un kit da “piccolo scultore” (matite e pennarelli, ma anche una scatola da scarpe, bottoni e cannucce…) è necessario per lasciarsi guidare nella costruzione di un labirinto in miniatura, ispirato ai capolavori dello stesso Pomodoro. L’attività ha una durata di 45 minuti e un costo di 5 euro per l’intero nucleo familiare. La prenotazione è obbligatoria.

Teatro: Uomo mortale (www.teatroofficina.it, ore 17.30)

Ultimo video teatrale sul tema della cura proposto in premièere su Youtube dal teatro Officina. “Uomo mortale” è un intenso testo che riflette sul tema della vita e della morte del dottor Giuseppe Naretto, rianimatore ed ora responsabile delle cure palliative dell’Asl di Torino, in prima linea contro il coronavirus. Con Massimo de Vita e Daniela Airoldi Bianchi. In apertura del video la presentazione dell’attrice Antonella Ferrari, prima interprete di questo testo teatrale insieme allo scomparso Enzo Ferrari. Antonella Ferrari, colpita da sclerosi multipla, è testimonial dell’Aism.

(Avvenire)