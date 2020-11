Renzi apre alla disponibilità di Berlusconi: “La maggioranza può allargarsi”

Per l’ex premier e leader di Italia viva tutto dipenderà “da chi vincerà la sfida interna tra il fronte del Nazareno e quello di Pontida”

“Penso che l’idea di Goffredo Bettini di chiamare all’impegno ‘le migliori energie del Paese’ sia una proposta saggia”. In un’intervista al ‘Corriere della sera’, il leader di Italia viva, Matteo Renzi, spiega: “Molti sottovalutano la vastità del problema economico alla fine della pandemia: debito pubblico al 160% del Pil, spesa bloccata per decenni, disoccupazione. Il tutto in un quadro internazionale frastagliato dove dalla Libia ai Balcani, dalla Cina agli Stati Uniti, molto è in divenire”.

Quindi, ragiona, “davanti a questo scenario se Forza Italia offre la disponibilità a superare il populismo fanno bene i dirigenti del Pd a dire andiamo a vedere le carte”. Secondo Renzi, “oggettivamente questa disponibilità può produrre una novità politica”.

Renzi ricorda: “Abbiamo creato una coalizione che ha messo in un angolo i populisti di questo Paese. E questa maggioranza vuole eleggere un presidente della Repubblica che metta il Quirinale in salvo fino al 2029 tenendo la barra dritta sull’alleanza atlantica e sull’Unione europea. Per Berlusconi questa è l’occasione per dimostrare che Forza Italia è alleata della Merkel e non della Le Pen”.

Per l’ex premier: “Concretamente questo può portare anche ad allargare la maggioranza, ma dipende da chi vincerà la sfida interna tra il fronte del Nazareno e quello di Pontida”.

