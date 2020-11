Incidente a Reggio Emilia, tre ragazze investite sulle strisce. Automobilista in fuga

Una vettura si ferma per lasciarle attraversare, un’altra arriva a forte velocità e centra la prima. Due giovani sono molto gravi. E’ successo in via della Canalina

Reggio Emilia, 14 novembre 2020 – Un grave incidente è avvenuto questa sera alle 18 in via della Canalina a Reggio Emilia, quando tre ragazze sono state investite mentre stavano attraversando le strisce pedonali assieme al loro cane.

La dinamica, è quella di una vera e propria carambola con la prima auto che si ferma per far attraversare le giovani e l’animale, ma viene poi centrata dall’auto che segue con un impatto molto violento. Le ragazze sono state colpite in pieno: una è finita sotto un’auto e un’altra sbalzata per vari metri.

Il conducente della seconda auto, quella che ha innescato il grave incidente, pare sia scappato e non abbia prestato i soccorsi alle ferite. Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono intervenute due ambulanze e un’auto medica del 118 ed il personale del polizia locale.

Due ragazze sono state portate al pronto soccorso in codice tre e risultano quindi in gravi condizioni, mentre una terza era in codice 2, non, quindi, in pericolo di vita.

(Il Resto del Carlino)