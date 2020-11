Quando padre Sorge disse: “Ruini non benedica Salvini come il Vaticano fece con Mussolini”

In un’intervista al direttore dell’Espresso Marco Damilano, l’anno scorso dichiarò che

“Il cardinale Ruini sbaglia a benedire Salvini, lo stesso fece il Vaticano con Mussolini”.

Oggi a 91 anni si è spento Padre Bartolomeo Sorge. Ripubblichiamo una sua dichiarazione che fece molto scalpore e scatenò gli insuli dei fascisti.

“Nella storia della Chiesa italiana” ha detto Padre Sorge, “Ruini è l’ultimo epigono autorevole della stagione di papa Wojtyla. Giovanni Paolo II, dedito totalmente alla sua straordinaria missione evangelizzatrice a livello mondiale, di fatto rimise nelle mani di Ruini le redini della nostra Chiesa, nominandolo per 5 anni segretario generale della Cei, per 16 anni presidente dei vescovi e per 17 anni vicario generale della diocesi di Roma”, dice Sorge. “Per quanto riguarda il suo atteggiamento benevolo verso Salvini, dobbiamo dire che e’ del tutto simile a quello che altri prelati, a suo tempo, ebbero nei confronti di Mussolini. Purtroppo la storia insegna che non basta proclamare alcuni valori umani fondamentali, giustamente cari alla Chiesa, se poi si negano le liberta’ democratiche e i diritti civili e sociali dei cittadini”, aggiunge.

“Credo che nella Chiesa italiana si imponga ormai la convocazione di un Sinodo”, dice ancora padre Sorge. “I cinque Convegni nazionali ecclesiali, che si sono tenuti a dieci anni di distanza uno dall’altro, non sono riusciti – per così dire – a tradurre il Concilio in italiano. C’è bisogno di un forte scossone, se si vuole attuare la svolta ecclesiale che troppo tarda a venire”, spiega.

Secondo il gesuita, ex direttore di Civiltà Cattolica e di Aggiornamenti Sociali, “solo l’intervento autorevole di un Sinodo può avere la capacità di illuminare le coscienze sulla inaccettabilità degli attacchi violenti al papa, sulla natura anti-evangelica dell’antropologia politica, oggi dominante, fondata sull’egoismo, sull’odio e sul razzismo, che chiude i porti ai naufraghi e nega solidarietà alla senatrice Segre, testimone vivente della tragedia nazista della Shoah, sull’assurda strumentalizzazione politica dei simboli religiosi, usati per coprire l’immoralità di leggi che giungono addirittura a punire chi fa il bene e salva vite umane”.

“La Chiesa non può più tacere. Deve parlare chiaramente. È suo preciso dovere non giudicare o condannare le persone, ma illuminare le coscienze”, conclude.

