Conte assicura vaccini a dicembre, Burioni: “Non tratti i cittadini come bambini di 5 anni”

Il virologo su twitter: “Capisco l’esigenza di motivare i cittadini nei sacrifici durissimi che sono necessari, ma non è possibile trattarli come bambini di 5 anni che credono a Babbo Natale”.

Davanti alle dichiarazioni di Conte, che ha annunciato l’arrivo delle prime dosi di vaccino già a dicembre, il virologo Burioni ha twittato: “Capisco l’esigenza di motivare i cittadini nei sacrifici durissimi che sono necessari, ma non è possibile trattarli come bambini di 5 anni che credono a Babbo Natale”.

Alla Festa del Foglio, Conte aveva dichiarato: “Abbiamo avuto l’altroieri una videoconferenza con i leader europei e le istituzioni comunitarie, la presidente von der Leyen ci ha aggiornato sulla ricerca per i vaccini. Ci sono contratti che prevedono la consegna” in tempi stabiliti, “ovviamente non di tutte le dosi che ci farebbero comodo per contenere la pandemia. L’Ema ha iniziato la fase definita di rolling review, confidiamo di averlo a dicembre. Arriverà qualche milione di dosi per paese, ragionevolmente”.

“Dovremo fare un piano, ciascun paese, per intervenire subito sulle fasce più fragili e vulnerabili della popolazione, gli operatori sanitari. Via via che le dosi si rendono accessibili, penso agli operatori di sicurezza e delle forze di polizia. Noi confidiamo di averlo già a dicembre, ma non significa che avremo tutti il vaccino. Bisognerà aspettare primavera” per avere accesso ad una quantità nettamente superiore di dosi. “In primavera inoltrata confidiamo di essere venuti a capo di questa situazione e speriamo che qualche mese prima usciremo dalla curva più preoccupante”.

(Globalist)