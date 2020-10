E’ tempo di fare pace. E’ tempo di prenderci cura. Perugia, 9-10-11 ottobre 2020

Time for peace – Time to care

Perugia, 9-10-11 ottobre 2020



Mai come oggi abbiamo sentito il bisogno di cura e di cure. Il coronavirus ha messo in evidenza tre elementi essenziali della condizione umana: la nostra fragilità, la nostra vulnerabilità e il nostro bisogno di cure. Se ci ammaliamo, abbiamo bisogno di cure. Se siamo fragili, abbiamo bisogno di cure. Se siamo vulnerabili, abbiamo bisogno di cure.

Mai come oggi sentiamo di aver bisogno di qualcuno che si prenda cura di noi e dei nostri cari, dei nostri figli, della nostra salute, dell’economia, della nostra sicurezza, del nostro presente e del nostro futuro.

Mai come oggi siamo stati consapevoli del fatto che anche il nostro pianeta ha bisogno di cure e che, come ha detto Papa Francesco, non possiamo pensare di “vivere sempre sani in un mondo malato”. Dunque, oggi sappiamo che anche il pianeta ha bisogno di cure, che dobbiamo curare il pianeta malato altrimenti ci ammaleremo tutti.



Oggi sappiamo che, se vogliamo sopravvivere, dobbiamo inaugurare un tempo nuovo: il tempo della cura.

La cura è essenziale per la vita e la felicità. Dove non c’è cura c’è dolore, malessere, solitudine, esclusione sociale, disperazione, malattie, degrado, abbandono, disinteresse, violenza, violazione dei diritti umani, ingiustizia. La cura è essenziale per vivere insieme.

La cura è il contrario dell’indifferenza e della cultura dello scarto.

La cura è il modo più concreto che abbiamo per fare pace in ogni momento di tutti i giorni.



La cura è insieme un modo di “essere” e di “agire”. La cura è prestare attenzione, rispettare, ascoltare, sentire, esserci, dare tempo, sentirsi responsabili, agire con delicatezza, mostrare comprensione, procurare all’altro ciò di cui ha necessità, dare conforto, condividere, avere coraggio. La cura è responsabilità, rispetto, amore, solidarietà, vicinanza, condivisione, gratuità, accoglienza. La cura è pensare anche con il cuore.

Imparare a prenderci cura di noi stessi ma anche degli altri, della comunità in cui viviamo e delle sue istituzioni, dell’ambiente naturale e del pianeta, cambia la vita, trasforma la realtà, realizza i diritti umani, costruisce comunità, rende felici.

La cura è essenziale per attuare i diritti umani e la nostra stessa Costituzione.



La cultura della cura è la cultura della pace e dei diritti umani, del rispetto, della responsabilità e dell’impegno.

Questo è il tempo della cura!

Dopo un lungo tempo segnato dall’individualismo e dall’incuria che hanno portato alla globalizzazione della devastazione e dell’indifferenza è arrivato il tempo in cui dobbiamo ricominciare ad imparare a prenderci cura di noi stessi e degli altri, a cominciare dai più fragili, della vita quotidiana e del futuro, della comunità e dell’ambiente in cui siamo inseriti.



Abbiamo bisogno di ricostruire una vasta trama di relazioni di cura a tutti i livelli, dalla città all’Onu, tra le persone, le comunità e le istituzioni. La cura ci aiuterà a ridefinire l’economia e a contrastare e ridurre le disuguaglianze, le tante forme di povertà, di esclusione e abbandono sociale e di devastazione ambientale. La cura educativa delle nuove generazioni sarà decisiva. A loro dobbiamo consentire di capire il mondo in cui stanno crescendo per diventare sempre di più cittadini liberi e capaci, consapevoli e responsabili.

Il linguaggio della pace e del futuro è, oggi più che mai, il linguaggio della cura. L’Italia e l’Europa della prossima generazione o saranno capaci di cura autentica o finiranno per non essere più terre di pace.

Con questo spirito, il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, la Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, la Tavola della Pace, il Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi in collaborazione con molte organizzazioni e istituzioni hanno deciso di organizzare il Meeting “Time for Peace – Time to Care” che si svolgerà a Perugia dal 9 all’11 ottobre 2020.

Il Meeting si concluderà domenica 11 ottobre con la partecipazione alla Catena Umana della pace e della fraternità.

Una manifestazione statica con il distanziamento sociale e il rispetto di tutte le norme sanitarie anticovid. Una catena di costruttori di pace lungo la strada che unisce le città di Aldo Capitini e di San Francesco.



Ecco come puoi partecipare



Per partecipare al Meeting in presenza è necessario compilare e inviare la richiesta d’iscrizione entro il 7 ottobre 2020. L’accesso alle sale sarà consentito nel rispetto delle norme anticovid.

Per partecipare online e seguire in tempo reale gli incontri in programma vai sul sito www.perugiassisi.org



Radio PerugiAssisi in onda dalle 8 alle 20 con un palinsesto interamente dedicato alla pace. Trasmissioni radiofoniche, dirette di eventi, aggiornamenti sul programma e tutte le comunicazioni di servizio per i partecipanti alla 3 giorni.

Nella giornata di domenica 11 ottobre la radio sarà anche il principale canale di comunicazione per i partecipanti alla catena umana da Perugia ad Assisi.

La radio sarà ascoltabile in streaming dal sito www.perugiassisi.org e nella giornata di domenica anche sulle frequenze di Umbria Radio.

WebTV – tutti gli appuntamenti in programma venerdì 9 e sabato 10 ottobre potranno essere seguiti in diretta sempre sul sito www.perugiassisi.org e rimarranno poi disponibili ondemand. Appuntamenti televisivi quotidiani anticiperanno il programma e approfondiranno i contenuti della 3 giorni con gli ospiti e i partecipanti.

Domenica 11 ottobre la webTV seguirà in diretta la lunga catena umana da Perugia ad Assisi con un racconto continuo, collegamenti con gli inviati e le voci dei partecipanti.

Social Networks – La pagina Facebook della PerugiAssisi, Twitter, Instagram saranno i luoghi della condivisione aperta. Qui verranno rilanciati gli appuntamenti in programma, raccontati per immagini, emozioni e suggestioni vissuti dal vivo dagli inviati della pace e da tutti i partecipanti.

Pubblica e condividi anche tu la tua partecipazione con immagini, racconti, testimonianze con gli hashtag #perugiassisi e #3giornidipace.



