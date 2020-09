Quasi il 50% degli insegnanti ha fatto il test: 13 mila i positivi

I numeri sono impressionanti. Perché dicono che quasi il 50% del personale della scuola, pari a circa 500mila tra docenti e non docenti, ha svolto il test sierologico per il Covid 19 e di questi il 2,6% – cioè circa 13mila persone – è risultato positivo e non prenderà servizio fino a quando il tampone non darà esito negativo. I dati arrivano dall’ufficio del Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. Nelle settimane scorse erano stati distribuiti 2 milioni di test.

Il dato, diffuso dal Tg1, non tiene conto dei 200mila tra docenti e non docenti del Lazio in quanto la regione sta operando in maniera autonoma.

(La Stampa)