CITTA’ METROPOLITANA ROMA, BILANCIO, ZOTTA “APPROVATA MANOVRA ECONOMICA, SERVE UNA SCOSSA PER LE CITTA’ METROPOLITANE” 

E’ stato approvato il bilancio di previsione 2020 della Città metropolitana di Roma, con la condivisione di tutti i gruppi consiliari presenti.

“Abbiamo trovato, grazie all’intesa tra maggioranza ed opposizioni, l’accordo per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020 dell’ente metropolitano di Roma. La Città metropolitana di Roma soffre delle minori entrate di 40 milioni di euro dovute alla riduzione di Rc auto e IPt. Grazie però allo stanziamento deciso dal Governo siamo riusciti a recuperare una cifra in grado di coprire il minor gettito previsto per Giugno. La stessa manovra ci ha consentito la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo e vincolare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e attivare un piano di contenimento delle spese. La situazione ovviamente non ci permette di programmare, anche se abbiamo garantito gli investimenti per le opere pubbliche previste nel piano triennale delle opere. La Città metropolitana di Roma ha bisogno di sostegni strutturali che ci consentirebbero di far fronte ad un territorio vasto come quello che amministriamo. Scuole, strade e ambiente sono settori importanti per la vita dei cittadini ai quali non possiamo certamente derogare.

Abbiamo condiviso assieme a tutti i gruppi consiliari una serie di interventi in molti Comuni del territorio provinciale per garantire urgenze e lavori inderogabili che hanno trovato l’unanimità dell’intero consiglio metropolitano”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma

Roma 27 Luglio 2020

p.s.

L’elenco dei Comuni beneficiari di finanziamenti è possibile reperirlo sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma