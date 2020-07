Inter, Conte: “Champions League ipotecata e Juve più vicina”

L’allenatore nerazzurro carica l’ambiente dopo la vittoria sulla Spal: “Abbiamo avvicinato chi ci sta davanti”. E su Eriksen e Sanchez…

Poker alla Spal e secondo posto in classifica, Conte non poteva chiedere di meglio. L’Inter vince, convince e sale alle spalle della Juventus. “Era importante dare un segnale di continuità e di convinzione, anche perché queste possono sembrare partite facili ma non lo sono. Siamo stati bravi perché mettiamo un’ipoteca sulla Champions League, siamo secondi e avviciniamo chi ci sta davanti, anche se sta lontano. Quando si fanno questi gol c’è soddisfazione, vedo il lavoro che dà frutti” ha spiegato il tecnico nerazzurro a Dazn.

Inter, Conte su Eriksen e Sanchez

“Eriksen sta lavorando per cercare di entrare in certi meccanismi, questo campionato è più tattico della Premier League. Sta alzando il tasso di aggressività, sta migliorando, deve continuare così. Timido? Sì, si sta ambientando, non puoi non volergli bene, è un ragazzo a posto e non ha presunzione. Allo stesso tempo però deve capire che deve sciogliersi e sbloccarsi. Dopo il lockdown abbiamo cambiato il 3-5-2 con il trequartista e un po’ il gioco si è modificato, anche i movimenti delle punte. Sanchez? L’ho voluto fortemente perché ha doti importanti, veniva da un periodo non buono ma sapevo chi andavamo a prendere. Peccato che si è fatto male, per fortuna c’è stata una grande risposta da Lautaro e Lukaku. Ora comincia a stare bene, poi per il futuro è giusto parlarne con la società”.

(Corriere dello Sport)