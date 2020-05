Coronavirus, il bollettino del 19 maggio: i morti salgono di nuovo, sono 162. Tornano a crescere contagi in Lombardia

Sei casi su dieci nella regione lombarda. I guariti raggiungono quota 129401. Meno di 10 nuovi positivi in dodici regioni.

Nessun morto si registra oggi in Campania, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata e nella provincia di Bolzano

ROMA – L’epidemia da coronavirus in Italia continua il suo andamento in calo, anche se oggi si registra una risalita del numero giornaliero di vittime, dopo essere scesi ieri sotto i cento. I nuovi morti sono 162 e i dati di oggi indicano nettamente come il problema continui a essere la Lombardia, che oggi ha quasi 6 nuovi casi su 10 totali in Italia. In Lombardia la flessione dell’epidemia è lentissima, mentre tutte le altre regioni hanno numeri più favorevoli.

Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati, anche se leggermente superiore a quello degli ultimi giorni, resta vicino ai minimi da inizio epidemia.

Dei 813 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 462 nuovi positivi (il 56,8% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 108 casi in Piemonte, 47 in Emilia Romagna, di 47 in Veneto, di 66 in Liguria e di 20 nel Lazio.

Meno di 10 nuovi positivi in dodici regioni. Nessun morto si registra oggi in Campania, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata e nella provincia di Bolzano.

Il bollettino del 19 maggio: tutti i dati

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 716 persone, 33 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 9991 persone, 216 meno di ieri. In isolamento domiciliare 54422 persone (-1175 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 162 persone (ieri le vittime erano state 99), arrivando a un totale di decessi 32169.

I guariti raggiungono quota 129401, per un aumento in 24 ore di 2075 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2150 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1424 unità (ieri erano stati 1798) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 813 (ieri 451). Questi due dati vanno sempre analizzati considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti. Oggi sono stati fatti 63158 tamponi (ieri 36406).

Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 77,7 tamponi fatti, il 1,3%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 1,2%.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 226699.

Coronavirus, i dati regione per regione del 19 maggio

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 27291 in Lombardia, 9635 in Piemonte, 5330 in Emilia Romagna, 3754 in Veneto, 2323 in Toscana, 2264 in Liguria, 3786 nel Lazio, 2128 nelle Marche, 1518 in Campania, 1941 in Puglia, 204 nella provincia di Trento, 1524 in Sicilia, 600 in Friuli Venezia Giulia, 1389 in Abruzzo, 308 nella provincia di Bolzano, 66 in Umbria, 341 in Sardegna, 49 in Valle d’Aosta, 382 in Calabria, 212 in Molise, 84 in Basilicata.

Le 27291 persone attualmente malate in Lombardia sono distribuite così: 244 in terapia intensiva (-8), 4426 ricoverati con sintomi (-56), 22621 in isolamento domiciliare (+282). I morti totali sono 15597 (+54), i guariti 42593 (+190).

Le 9635 persone attualmente malate in Piemonte sono distribuite così: 96 in terapia intensiva (-3), 1579 ricoverati con sintomi (-10), 7960 in isolamento domiciliare (-226). I morti totali sono 3679 (+47), i guariti 16413 (+300).

Le 5330 persone attualmente malate in Emilia Romagna sono distribuite così: 99 in terapia intensiva (-6), 670 ricoverati con sintomi (-38), 4561 in isolamento domiciliare (-151). I morti totali sono 3997 (+11), i guariti 17987 (+231).

Le 3754 persone attualmente malate in Veneto sono distribuite così: 18 in terapia intensiva (-4), 259 ricoverati con sintomi (-4), 3477 in isolamento domiciliare (-242). I morti totali sono 1820 (+17), i guariti 13423 (+280).

Le 2323 persone attualmente malate in Toscana sono distribuite così: 56 in terapia intensiva (-10), 190 ricoverati con sintomi (-7), 2077 in isolamento domiciliare (-233). I morti totali sono 992 (+3), i guariti 6653 (+254).

Le 2264 persone attualmente malate in Liguria sono distribuite così: 22 in terapia intensiva (-1), 338 ricoverati con sintomi (-22), 1904 in isolamento domiciliare (-52). I morti totali sono 1376 (+9), i guariti 5617 (+132).

Le 3786 persone attualmente malate nel Lazio sono distribuite così: 74 in terapia intensiva (+1), 1124 ricoverati con sintomi (-13), 2588 in isolamento domiciliare (-28). I morti totali sono 640 (+12), i guariti 3079 (+48).

Le 2128 persone attualmente malate nelle Marche sono distribuite così: 17 in terapia intensiva (+0), 144 ricoverati con sintomi (-12), 1967 in isolamento domiciliare (-175). I morti totali sono 986 (+2), i guariti 3561 (+182). Il numero di casi è di tre unità inferiore a ieri per un ricalcolo, anche se i nuovi contagiati sono 5.

Le 1518 persone attualmente malate in Campania sono distribuite così: 17 in terapia intensiva (+0), 330 ricoverati con sintomi (-12), 1171 in isolamento domiciliare (-143). I morti totali sono 399 (+0), i guariti 2790 (+167).

Le 1941 persone attualmente malate in Puglia sono distribuite così: 22 in terapia intensiva (+0), 247 ricoverati con sintomi (-7), 1672 in isolamento domiciliare (-47). I morti totali sono 473 (+2), i guariti 1982 (+62).

Le 204 persone attualmente malate nella provincia di Trento sono distribuite così: 8 in terapia intensiva (+0), 42 ricoverati con sintomi (+1), 154 in isolamento domiciliare (-45). I morti totali sono 455 (+2), i guariti 3699 (+49).

Le 1524 persone attualmente malate in Sicilia sono distribuite così: 12 in terapia intensiva (-1), 125 ricoverati con sintomi (-12), 1387 in isolamento domiciliare (-2). I morti totali sono 268 (+1), i guariti 1611 (+22).

Le 600 persone attualmente malate in Friuli Venezia Giulia sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (-1), 76 ricoverati con sintomi (-5), 522 in isolamento domiciliare (-15). I morti totali sono 320 (+0), i guariti 2283 (+26).

Le 1389 persone attualmente malate in Abruzzo sono distribuite così: 6 in terapia intensiva (+0), 188 ricoverati con sintomi (-3), 1195 in isolamento domiciliare (-21). I morti totali sono 389 (+1), i guariti 1419 (+27).

Le 308 persone attualmente malate nella provincia di Bolzano sono distribuite così: 6 in terapia intensiva (+0), 46 ricoverati con sintomi (-6), 256 in isolamento domiciliare (+7). I morti totali sono 291 (+0), i guariti 1988 (+4).

Le 66 persone attualmente malate in Umbria sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (+0), 25 ricoverati con sintomi (+1), 39 in isolamento domiciliare (-12). I morti totali sono 74 (+1), i guariti 1287 (+13).

Le 341 persone attualmente malate in Sardegna sono distribuite così: 9 in terapia intensiva (-1), 71 ricoverati con sintomi (-1), 261 in isolamento domiciliare (-37). I morti totali sono 126 (+0), i guariti 887 (+40).

Le 49 persone attualmente malate in Valle d’Aosta sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (+1), 26 ricoverati con sintomi (-4), 22 in isolamento domiciliare (-8). I morti totali sono 143 (+0), i guariti 983 (+12).

Le 382 persone attualmente malate in Calabria sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (+0), 50 ricoverati con sintomi (-3), 330 in isolamento domiciliare (-16). I morti totali sono 95 (+0), i guariti 676 (+21).

Le 212 persone attualmente malate in Molise sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (+0), 9 ricoverati con sintomi (+0), 201 in isolamento domiciliare (-5). I morti totali sono 22 (+0), i guariti 188 (+5).

Le 84 persone attualmente malate in Basilicata sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (+0), 26 ricoverati con sintomi (-3), 57 in isolamento domiciliare (-6). I morti totali sono 27 (+0), i guariti 282 (+10).