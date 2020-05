Comunità S. Egidio, il telefono solidale e telemedicina

Cari amici,

forse, leggendo l’oggetto della nostra newsletter, qualcuno si è chiesto se queste settimane di quarantena non ci abbiano messo un po’ sottosopra. In un certo senso è così: davanti alla pandemia e alle sue gravi conseguenze sulla vita non solo di chi è stato contagiato, ma di tutti, abbiamo dovuto cambiare tante cose, trovando rapidamente risposte a nuovi bisogni, soprattutto delle persone più fragili.

Servivano nuovi modi di essere prossimi, anche senza una vicinanza fisica. Uno di questi è stato il telefono: per questo abbiamo attivato dei numeri solidali, che per tanti sono un indirizzo sicuro, in un tempo pieno di incertezze. Eccoli qui:

06 8992299 Telefono Solidale e Telemedicina

Un servizio per malattie non correlate con il Covid, a cui rivolgere domande, richieste, relative a problemi di salute di diversa natura. Oppure a cui affidare timori e bisogno di consigli in un tempo contrassegnato da paura e incertezza.

Forti dell’esperienza della telemedicina, maturata in anni di lavoro del programma DREAM, che gestisce decine di migliaia di malati in Africa, abbiamo potuto tempestivamente attivare una rete di medici, paramedici e volontari che hanno dato vita ad un servizio che ha raggiunto e dato sostegno a tanti nelle scorse settimane. Il telefono infatti è il terminale di una rete vasta e articolata, frutto di una vera gara di solidarietà. Molti si sono offerti di aiutare: circa 200 medici specialisti (che coprono ben 22 diverse specialità), infermieri, fisioterapisti e volontari che, pur senza competenze specifiche, sono diventati il tramite per le richieste di aiuto, di consigli e delle consulenze mediche specialistiche che si possono effettuare via telefono.

Iniziato a Roma, questo servizio si sta allargando a tutta Italia coinvolgendo sempre più volontari e differenziando le possibilità di aiuto e di intervento. (Scopri di più)

06 8992222 Viva gli Anziani!

Nato per contrastare l’isolamento sociale degli anziani e il ricorso all’istituzionalizzazione, il programma “Viva gli anziani!” offre tra l’altro anche un punto di riferimento telefonico a cui ci si può rivolgere. Dalla spesa a domicilio, al monitoriaggio quotidiano, dai consigli su come accedere a servizi dedicati, fino al sostegno di conversazioni regolari che spezzavano la solitudine, nel periodo del “lockdown” il programma ha mantenuto i contatti e risolto problemi quotidiani di migliaia di persone anziane. (Scopri di più)

06 4292929 Il telefono della Comunità

In tanti, nelle scorse settimane, ci hanno chiamato per chiedere aiuto, ma tantissimi anche per offrirne: un dono, un contributo, la propria disponibilità a preparare o portare cibo nei nostri centri, a distribuire generi di prima necessità a chi non ha casa, a sostenere una persona anziana o una famiglia in difficoltà, magari vicina di casa.

Abbiamo fatto bene, quindi a “dare i numeri”. Perchè sono stati moltiplicatori di amicizia, di solidarietà, in una parola: di bene. Ce n’è stato e ce n’è tanto bisogno. Perchè è il momento di remare tutti insieme per portare la barca comune fuori dalla tempesta.

Grazie ancora una volta per essere con noi. A presto!