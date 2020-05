PD di Bracciano: Una proposta per ripartire

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, una nota delle consigliera comunale Chiara Mango, che riporta una sua proposta su “Spazi pubblici a bar e ristoranti e chiusura al traffico di Piazza Mazzini”

Al Sindaco,

All’Assessore al Bilancio e alla promozione del Turismo,

All’Assessore delegato alla viabilità,

Al consigliere delegato al Centro storico,

A tutti gli assessori e consiglieri comunali.

Oggetto: Proposta di utilizzo spazi pubblici all’aperto adiacenti a bar e ristoranti e di chiusura al traffico di Piazza Mazzini.

In vista della riapertura dei ristoranti e dei bar, prevista presumibilmente per il 1 giugno, in considerazione della situazione di difficoltà che stanno vivendo tutte le attività commerciali del territorio, si formula la proposta di prevedere per tutte le attività commerciali che ne faranno richiesta e che dispongono di aree adiacenti idonee, la possibilità di utilizzare gli spazi pubblici all’aperto per poter posizionare i tavoli nel rispetto della normativa di sicurezza e delle regole del distanziamento, con agevolazioni per l’occupazione del suolo pubblico.

Inoltre potrebbe essere l’occasione per chiudere alle auto Piazza Mazzini (Piazza del Castello) lasciando maggiore spazio ai ristoranti e ai bar e rendendo la Piazza un luogo dove poter passeggiare e godere della sua bellezza durante la stagione estiva.

Vinceremmo tutti: sia le attività commerciali che la bellezza del paese.

Diverse città italiane già si stanno muovendo in quella direzione.

Via le macchine e spazio ai tavolini!

Si rimane in attesa di un riscontro al fine di confrontarsi sui dettagli.

Consigliera Comunale PD

Chiara Mango

https://www.facebook.com/capogruppomango/photos/a.2685835364775619/4393257907366681/?type=3&theater