Vicino a voi..insieme” si amplia il progetto di ascolto della Asl Roma 4

Anche nella fase due la paura e il disagio riscontrati dai cittadini e dagli operatori sanitari è notevole. Per questo motivo la Asl Roma 4 ha ampliato l’offerta relativa al sostegno psicologico, contando sulla collaborazione tra il Dipartimento di Salute mentale, il Serd e il Dipartimento di Prevenzione. Una mail e tre numeri di telefono dedicati per assistere i cittadini che rappresentano un disagio e hanno bisogno di aiuto.

Il Progetto si amplia e si arricchisce sempre più, grazie alla generosa disponibilità di specialisti, operatori e servizi aziendali. A tal fine, l’Azienda ha individuato 2 percorsi di contatto, uno per la cittadinanza ed uno per gli operatori, di cui poter usufruire per segnalare un disagio derivante dal periodo critico che tutti stiamo attraversando. Ciò acquista un significato di particolare rilievo per aiutare, confortare, sostenere le persone in difficoltà e prevenire problematiche che, non affrontate ora, potrebbero condurre a condizioni esistenziali più compromesse e, talora, clinicamente più gravi.