Replica di Marco Tellaroli

Aridanghete: non siamo in emergenza sanitaria ed economica, ma in campagna elettorale e non ce ne siamo accorti

i fondi destinati ad opere pubbliche, hanno un vincolo, ma vengono stanziati dall’Amministrazione.

A suo tempo, il Sindaco dichiarò che per il rifacimento della rotatoria della Rinascente avrebbe impiegato i soldi incassati dai permessi a costruire pagati dagli esercizi commerciali (soldi dei cittadini, quindi). Sarebbe stato sufficiente rivedere il piano delle opere pubbliche, eliminando questa voce, per rendere di nuovo disponibili 200.000 Euro per altri utilizzi. Inoltre, per la realizzazione delle opere, erano previste spese di consulenza per migliaia di Euro quindi, eliminando e rinviando le opere, altri fondi (migliaia di Euro) sarebbero stati recuperati e resi disponibili…

le consulenze non sono spese in conto capitale (titolo 2) ma spese correnti (titolo 1) e quindi hai voglia a soldi che avrebbero potuto stanziare!!! Speravo non fosse necessario fare la spiegazione a chi è più esperto di me ma chiedo venia se, nel mio video, non sono stato abbastanza chiaro.

