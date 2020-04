Roma, bus a numero chiuso, a bordo mascherine obbligatorie ma tra Comune e Regione è scontro su chi controllerà

Servizio prolungato fino alle 23,30. A bordo solo passeggeri con mascherine, che dovranno essere fornite anche agli autisti. Mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro e numero di utenti fissato ad un massimo del 50% rispetto alla capienza prevista dalla immatricolazione del mezzo, 40 persone di media. Per chi non rispetta le prescrizioni multe come per chi non paga il biglietto. La nuova ordinanza regionale sul trasporto pubblico della fase 2, che partirà lunedì 4 maggio, è alla firma del presidente Nicola Zingaretti. Nel frattempo ieri mattina Campidoglio, Regione Lazio e Prefettura si sono di nuovo confrontate in video conferenza.

E subito sono cominciati i problemi. Chi controllerà che il numero contingentato dei passeggeri a bordo venga rispettato? Cotral ha risposto che ricorrerà alle assunzioni. Atac, invece, ha detto chiaramente che può disporre solo di 250 verificatori, in grado di coprire 50-60 accesi alla metropolitana su un totale di 125. E sugli autobus? La sindaca Virginia Raggi è tornata a chiedere alla prefetta Gerarda Pantalone l’utilizzo dell’esercito, ricevendone un secco rifiuto. Dunque si ragiona sull’impiego degli ausiliari del traffico, gli operatori che quando le strisce blu sono in vigore controllano il pagamento della sosta. Il loro compito sarebbe quello di facilitatori, cioè di informazione e di persuasione.

Fonte: Repubblica.it