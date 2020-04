Bracciano. Intervento record: operata una donna di 99 anni

Un intervento da record, quello che è stato eseguito all’Ospedale “Padre Pio” di Bracciano ad un

donna di quasi 100 anni. La signora, affidata alle cure del reparto di Chirurgia, è stata sottoposta ad

un’operazione chirurgica di viscerolisi.

L'équipe, composta dai chirurghi Nicola Pepe, Massimo Lupi e Giuseppe Passa, è riuscita con

successo a stabilizzare le condizioni dell’anziana signora, che a distanza di soli sette giorni è stata

dimessa.

In linea generale qual era il quadro clinico della signora?

“La paziente – dichiara il Dottor Pepe – presentava un’occlusione intestinale per la quale siamo

dovuti ricorrere ad un intervento. Le difficoltà di un’operazione senza un servizio trasfusionale e

una sala rianimazione sono sempre alte, specie nel trattamento di persone anziane e affette da

comorbilità, ma grazie alla professionalità dello staff medico, infermieristico e chirurgico siamo

riusciti a regalarle i suoi prossimi 100 anni di età”.

Esiste un limite di età per affrontare interventi di questo genere?

“Non esiste un limite di età per eseguire un intervento chirurgico – afferma il Dottor Lupi – qualsiasi

patologia che metta a repentaglio la vita di una persona, è dovere del chirurgo fare tutto ciò che è

necessario per salvarla, come in questo caso è stato per la signora centenaria. Diversamente, se

parliamo di over treatment, il cosiddetto “accanimento terapeutico” per non sconfinare

nell’esasperazione delle cure mediche e chirurgiche.

Molto spesso si pensa che le persone anziane facciano maggior fatica nella ripresa postoperatoria,

tuttavia non è sempre vero. La medicina non è una scienza esatta e la paziente in questione ne è un

esempio, infatti si è ripresa in una settimana”.

Dal punto di vista umano che tipo di riscontro avete avuto?

“E’ stato il superamento di un limite – aggiunge il Dottor Pepe – avere in cura una paziente così

anziana: per noi è stata una grande soddisfazione, oltre che una grande sorpresa, poiché non

credevamo in una piena riuscita dell’intervento. Proprio per questo abbiamo fin da subito reso

partecipe la famiglia, è stata un decisione condivisa”.

“Salvare una vita è sempre motivo di gratificazione – prosegue il Dottor Lupi – che questa sia di un

giovane, di un adulto o anziano. Per questo caso specifico siamo rimasti estremamente contenti del

risultato, a dir poco inaspettato sia per noi che per la famiglia. Come medici e come chirurghi, ogni

giorno compiamo dei piccoli atti eroici, nonostante i pochi mezzi a nostra disposizione,

impieghiamo il massimo dell’impegno sia dal punto di vista umano che tecnico”.

Quali sono gli aspetti che rendono difficile il vostro lavoro?

“Purtroppo una problematica – concludono Pepe e Lupi – è l’informatizzazione eccessiva della

nostra professione. Tutto ciò che viene codificato e immesso in un sistema computerizzato sottrae

tempo ai nostri pazienti. Ci piacerebbe poter avere un supporto amministrativo in quanto, ne

beneficerebbe tutta l’equipe. Il nostro obiettivo principale è il paziente e per poterlo assistere in

maniera completa dalle diagnosi alle cure, sarebbe opportuno non occuparsi delle mansioni

amministrative. Lo stesso Sistema GIPSE gestisce il ciclo del paziente presente in pronto soccorso,

richiede un tempo minimo di compilazione di circa 20/30 min. Per noi, come per il resto del

personale sanitario, è tempo sottratto all’attività assistenziale”.

Erica Trucchia